Dexter | resurrection eviterà un grande errore di New Blood

I fan dipossono tirare un sospiro di sollievo: pare che la nuova serieuno dei più grandi errori di: New. Dopo la conclusione di Newall’inizio del 2022, molti spettatori hanno chiesto a gran voce il ritorno diMorgan, uno dei personaggi più amati della storia della televisione. La prima serie disi era conclusa nel 2013 con l’ottava stagione, lasciando l’amaro in bocca a molti a causa di un finale cupo e insoddisfacente, privo di una vera chiusura per il serial killer più famoso del piccolo schermo.Dopo anni di richieste, Michael C. Hall è tornato a vestire i panni diin una miniserie di dieci episodi intitolata: New. Ambientata nello stato di New York, la serie ha mostrato unche cerca di abbandonare la sua natura omicida, salvo essere risucchiato dagli eventi verso il suo lato oscuro.