Decisione di Conte dopo Napoli-Juve: "Premio a tutta la squadra"

Ultime calcio– Gli azzurri si godono il primato in classifica, consolidato grazie alla grande vittoria di sabato pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona contro la.Una vittoria in rimonta per ribadire di nuovo a tutti che anche gli azzurri ci sono: ilcalcio è ormai candidata a un ruolo importante per questa Serie A e le ultime prestazioni dimostrano come i partenopei siano sempre più in crescita. Contro lantus, ladi Antonioha offerto una prova straordinaria, soprattuto nel secondo tempo, a conferma sulle sensazioni che erano già arrivate nelle scorse settimane. Sognare, insomma, non è vietato, anche perché il traguardo minimo di questa stagione (il ritorno nella UEFA Champions League, ndr) sembra essere più che alla portata.Ciò che colpisce di più, chiaramente, è l’impatto immediato avuto dacon la realtà partenopea: basti pensare che oggi la SSCha 53 punti in classifica, bottino con cui gli azzurri chiusero la scorsa stagione,addirittura trentotto giornate.