Ilrestodelcarlino.it - Dal Gambero rosso un invito ai vignaioli marchigiani: "Alzate il prezzo per dare valore ai vostri vini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 27 gennaio 2025 – Pierpaolo Rastelli, responsabile per le Marche della guida aidel, come sta il compartocolo della regione? “Tutto sommato bene, tiene nonostante la crisi generale, un solo consiglio” Dica “Dovrebbero aumentare ildei vigneti e delle uva, insommapiùal proprio lavoro e ai buoniprodotti” Nel dettaglio cosa avete trovato nel calice? “Una buona crescita con punte che stanno innalzandosi per esempio nella denominazione Bianchello del Metauro”Qualche esempio? “Il “Chiaraluce“ Crespaia per la prima volta ha ottenuto i Tre bicchieri. E poi l’ottima prestazione del Rocho della cantina Lucarelli: non è la prima volta che si avvicina ai “Tre bicchieri“ e per questo abbiamo deciso di premiarlo con la guida “Berebene“ che intercetta il discorso qualitàconsotto i venti euro” E i rossi? “Nel Pesarese in Fattoria Mancini abbiamo trovato una qualità che non è affatto scesa, anzi, ci sonocome il Jnoir con un rapporto qualità-giusto.