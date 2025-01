Sport.quotidiano.net - Botta e risposta nel derby. Tra Atletico e Recanatese succede tutto in un minuto

(3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Camilloni (44’st Severini), Clerici (32’st Didio), Vechiarello, Olivieri, Antoniazzi; Minicucci (32’st Scimia), Maio. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Valentino, Ceccarelli, Cofini, Ascoli. All.: Simone Seccardini.(3-4-1-2): Del Bello; E. Ferrante, Bellusci, Cusumano; D. Ferrante, Giandonato, Alfieri, Mordini; Canonici; Zini (29’st Pierfederici), Spagna. A disp.: Mascoli, Magini, Masi, Pesaresi, Pepa, Bruzzechesse, Marchegiani, Ghergo. All.: Lorenzo Bilò. Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale. Reti: 32’st Pierfederici, 33’st Maio. Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Vechiarello, Feltrin, Canonici, Mazzarani, Bellusci, D’Alessandro. Angoli: 6-3. Rec.: 2’pt-3’st. Finisce con un pareggio il quartoconsecutivo di questo inizio 2025 per l’Ascoli dopo le sconfitte con Samb e Fermana e il pareggio con la Civitanovese.