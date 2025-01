Anteprima24.it - Basket, Miwa sfiora l’impresa in una lotta serrata a Molfetta

Tempo di lettura: 3 minutiLaEnergia Cestistica Benevento esce sconfitta dalla trasferta di, al termine di una gara combattuta sino all’ultimo istante di gioco. I Boars, nonostante l’assenza di Ordine ed una rotazione ridotta ad otto uomini, riescono a restare in partita sino alla fine, reagendo con grinta ai momenti di difficoltà. Dopo aver toccato anche il -18, infatti, laè brava a rientrare nel quarto periodo, toccando anche il -2 nei secondi finali. Nelle fasi iniziali, entrambe le squadre litigano con il canestro. Lasi sblocca con Ndour, mentreresta a secco per quasi 4?. Una tripla di Caridà a metà quarto porta sul +5 i sanniti e, subito dopo, una schiacciata in contropiede di Ndour vale il +7, vantaggio accumulato grazie all’estrema attenzione tattica della squadra di coach Parrillo, sia in attacco che in difesa.