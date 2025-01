Inter-news.it - Trevisani sicuro: «Donnarumma-Inter? Vuole tornare in Italia!»

Leggi su Inter-news.it

Gianluigipuòin, ancora a Milano ma non con il Milan. Si parla dell’per il futuro del portiere della Nazionale, Riccardodà un indizio su Sport Mediaset. INDIZIO – Gianluigiin questo momento è il portiere titolare del PSG e dell’di Luciano Spalletti. L’estremo difensore è al centro dell’attenzione anche per discorsi di mercato però. Il motivo sarebbe la sua volontà diin, ma soprattutto il contratto in scadenza con i francesi nel 2026. L’ingaggio è molto alto, si arriva alla doppia cifra in milioni di euro. Il PSG non èdi rinnovarlo ancora, dietro ci potrebbe essere anche l’. Riccardoha dato un’indizio importante: «Le voci suall’? Continueranno per tanto tempo perché all’essa e luiin».