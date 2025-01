Cityrumors.it - Sinner vince gli Australian Open, Pietrangeli esclusivo: “Imbattibile, sul caso doping…”

L’ex tennista in esclusiva ai nostri microfoni sul trionfo dell’altoatesino a Melbourne: “Jannik è una macchina guerra. Non dobbiamo commettere un errore”Da Melbourne a. Melbourne. Janniksi conferma aglidominando la finale contro Zverev. Nessuna palla break concessa al tedesco e una prestazione solida che gli ha permesso di conquistare il suo terzo Slam in tre set (6-3 7-6 6-3).gli: “, suldoping.” (Ansa) – cityrumors.itAi nostri microfoni è intervenuto in esclusiva Nicola. Con lui ci siamo soffermati sulla vittoria di Jannik, ma anche sui prossimi appuntamenti del tennista e suldoping con la sentenza attesa ad aprile.in esclusiva: “è il migliore al mondo”Nicola, una parola per?““.