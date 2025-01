Sanremo Conti svela i duetti | Masini con Fedez e Elodie con Achille Lauro

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Dalla terrazza didove sta "prendendo il sole in costume", Carlosi collega con Nunzia De Girolamo nel programma 'Maschio Selvaggio' su Radio2 e ufficializza alcune notizie suidi2025 che annuncerà per intero – dice – al Tg1.. "Marco– dice– ha accettato la proposta di, si sono messi d'accordo sul brano 'Bella Stronza' e su come farlo". Riferimenti alla ex di? "Questo non lo so e non mi interessa". Poi qualche spoiler sulle cover: "Due canteranno Pino Daniele, due brani saranno di Fabrizio De Andrè, due brani in qualche modo di Franco Califano, ci sarà Battisti, ci saranno tante belle canzoni, in una serata che quest'anno è fuori gara. La serata cover sarà un festa della musica, tanto è vero che alcuni degli artisti in gara hanno deciso di fare il duetto insieme".