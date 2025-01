Ilrestodelcarlino.it - Riapre la biblioteca di Reda: grazie ai volontari sarà accessibile ogni venerdì

si celebra la riapertura delladi Comunità, chiusa dal 2019. L’iniziativa è stata resa possibilealla disponibilità di un gruppo di, originari dima anche di Faenza e addirittura di San Martino in Gattara, i quali, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il personale dellaManfrediana, hanno deciso di ridare vita a questo spazio di grande importanza per la comunità locale. Tutto ha avuto inizio lo scorso settembre, quando un gruppo di genitori ha avviato un progetto diato per offrire uno spazio pomeridiano gratuito ai bambini delle scuole elementari: da lì è nata l’idea di riaprire la. Il progetto ha coinvolto numerosi residenti e associazioni locali, tra cui la società sportivaVolley e il centro sociale del quartiere.