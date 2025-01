Tvzap.it - “Ora o mai più”, scoppia la lite tra Rettore e Scanu: pubblico e Liorni senza parole (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. DonatellaValerio“Ora o mai più”. Nella puntata di ieri sera dello show condotto da Marcoc’è stata un’accesain studio. Protagonisti Valerioe Donatella, che non si sono affatto risparmiati. Sia ilche il conduttore di “Ora o mai più” sono rimasti. (Continua.)Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Valerioricorda commosso il papà morto di CovidLeggi anche: Valeriosi sposa e fa coming out: ecco chi è il suo futuro marito“Ora o mai più”,in studio tra Valerioe DonatellaDurante la terza puntata di “Ora o mai più“, andata in onda ieri sera su Rai 1, c’è stata un’accesain studio tra Valerioe Donatella. La discussione è avvenuta al termine dell’esibizione del concorrente insieme alla sua coach Rita Pavone.