Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: inizia la prova maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0012.38 Si staccano i primi atleti dalla coda del gruppo, non si è ancora a tutta.12.36 Klaebo fa l’andatura, bene ancora Pellegrino. Più coperti gli altri azzurri.12.35 Il tracciato per ora non presenta grosse asperità, fra poco si uscirà dal tratto pianeggiante per avvicinarsi in una zona più mossa.12.34 Si intravede nelle prime posizioni Pellegrino, il quale si affianca a Klaebo.12.32 Ritmo piuttosto compassato in quest’avvio, al comando del gruppo c’è Anger.12.31 Partiti tutti gli atleti iscritti, 79 i corridori in gara quest’oggi.12.30 SI PARTE!12.29 Si schierano gli atleti, tutto pronto o quasi per il via della competizione.12.28 Due minuti al via. Condizioni meteo piuttosto complicate, sta nevicando abbastanza copiosamente.