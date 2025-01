Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: ennesima vittoria di Klaebo, è festa norvegese. Azzurri attardati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0013.24 Norvegia eccezionale. Gli scandinavi piazzano sei atleti nelle prime sei posizioni: sul podio troviamo Andersen e Toenseth, oltre ovviamente a, poi in seguenza ci sono Golberg, Moerk e Ree. Bene anche la Francia, che monopolizza le posizioni dalla settima alla nona con Lapierre, Parisse e Lapalus. Decimo Vermulen.13.23 VINCE JOHANNESOOO!numero 100 tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi per il fenomenale, sempre più leader della classifica generale.13.22prende il comando prima delle ultime due curve, non c’è storia.13.22 Toenseth prova a rompere gli indugi: in volata controè spacciato.13.21 Quattrocento metri alla fine,si sta apparecchiando la tavola per centrare la decimastagionale.