Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter 0-4: Taremi trova il primo in Serie A, ora è festa!

è la partita valida per la ventiduesima giornata dellaA 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di0-4 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP65?vicina al quinto gol prima cone poi con Zielinski. Il tiro del polacco in area è debole, para Falcone.62? Altro cambio nell’: esce Dumfries, diffidato, ed entra Buchanan.60? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIII PERFETTO60? CALCIO DI RIGORE! Lanciato Frattesi da Thuram e Falcone lo stende: rigore nettissimo.58? Due cambi nell’: fuori Lautaro Martinez e Mkhitaryan e dentroe Barella.