Fanpage.it - L’epico viaggio di un piccolo uccello migratore attraverso l’Europa: 1.000 km in soli tre giorni

Leggi su Fanpage.it

Un frullino marcato in Inghilterra e dotato di dispositivo GPS ha percorso 1.000 km in volo in appena tre. Questi uccelli, simili alla più nota beccaccia, sono estremamente elusivi e difficili da studiare, ma grazie alla tecnologia stiamo iniziando a svelare i segreti di questi piccoli fantasmi delle paludi.