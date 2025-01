Tvplay.it - La Juve piazza il colpo all’ultimo secondo: bianconeri pronti all’affare sul gong

Oltre a Veiga, lantus potrebbere un altronell’ultima settimana di mercato. Giuntoli non si lascerà sfuggire l’occasione Il pareggio a reti bianche con il Bruges e la sconfitta subita in rimonta a Napoli hanno decisamente smorzato l’entusiasmo in casantus dopo la precedente settimana in cuierano riusciti a fermare sul pari l’Atalanta e a imporsi meritatamente contro il Milan con due prestazioni di grande livello.Lail– Tvplay.it (Foto Ansa)Al Maradona, lantus è durata solo un tempo, sciogliendosi nella ripresa di fronte all’incedere dei partenopei, apparsi decisamente più brillanti anche fisicamente. C’è poco tempo per recuperare. Mercoledì, la sfida con il Benfica decreterà ilmento finale dellantus nel girone di Champions League con il playoff di febbraio ormai quasi inevitabile.