La case Open Space hanno fatto il loro tempo | farebbero male alla salute mentale

L’idea di unluminoso e senza barriere tra cucina, salotto e sala da pranzo ha dominato il panorama del design d’interni per decenni. Tuttavia, il post-pandemia ha cambiato le carte in tavola, evidenziando il lato oscuro di questa gestione dello spazio casalingo. Se da un lato favorisce socialità e ariosità, infatti, dall’altro può essere fonte di stress. In particolare, per chi lavora da casa o vive in famiglie numerose. In sostanza, con la crescita del lavoro da casa, un ambiente in cui non esiste uno spazio privato e intimo rischia di squilibrarci dal punto di vista psichico.Chi ha inventato l’? Be’, tra i fautori di uno spazio casalingo senza muri divisori, c’è il leggendario architetto Frank Lloyd Wright, autore, tra le altre cose, dell’incredibile Guggenheim Museum di New York, il quale abbracciava una visione funzionale e comunitaria della casa, enfatizzando gli spazi di condivisione.