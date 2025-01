Cinemaserietv.it - Harry Potter, ecco cosa succede se dite Lumos a Siri (un incantesimo!)

Leggi su Cinemaserietv.it

Gli assistenti vocali comee Google Assistant possono trasformarti in un mago o una strega con pochi semplici comandi. Gli utenti di iPhone, in particolare, hanno a disposizione incantesimi preimpostati che sfruttano la tecnologia vocale per funzioni pratiche e divertenti. Vuoi sentirti come? Con pochi passaggi puoi persino creare i tuoi incantesimi personalizzati!Per cominciare,i comandi predefiniti di:“Hey”: accende la torcia.“Hey, Nox”: spegne la torcia.“Hey, Accio nome app”: apre l’app desiderata (ad esempio: “Accio Spotify”) (affinché ciò vada a buon fine, la funzione Shortcuts di Iphone deve essere attiva e il dispositivo sbloccato) usate la pronuncia anglosassone “àcchio”Anche gli utenti Android possono divertirsi, sebbene Google Assistant non presenti lo stesso livello di customizzazione di: pronuncia “” per accendere la torcia, “Nox” per spegnerla, o “Silencio” per attivare la modalità ‘Non disturbare’.