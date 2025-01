Sport.quotidiano.net - Di Veroli e Paulis, spade di bronzo nel Grand Prix

Non c’è weekend sulle pedane della scherma senza medaglie per gli azzurri. Stavolta ne sono arrivate due didalle gare individuali deldi spada a Doha: Lucrezianella prova femminile e Davide Dinella gara maschile sono saliti sul terzo gradino del podio, Alberta Santuccio sesta nel giorno del rientro dopo l’oro olimpico a squadre, Gabriele Cimini settimo tra gli uomini. In Qatar è stato un giorno speciale per Lucrezia, 21 anni, di Ariccia, al suo primo podio. L’atleta delle Fiamme Oro, entrata nel tabellone principale dalle qualificazioni di venerdì, ha iniziato battendo l’altra azzurra Sara Maria Kowalczyk per 12-11, nel tabellone da 64, poi l’argentina Di Tella 12-9. Negli ottavi successo sulla francese Vanryssel con il punteggio di 12-10, quindi la certezza della prima medaglia della carriera è arrivata battendo nei quarti la cinese Mo, con il verdetto di 14-10.