Corea del Nord nuovo test con un missile da crociera strategico Kim Jong-un | La nostra deterrenza è in fase di perfezionamento

Roma, 25 gennio 2025 - Come avevano anticipato i servizi segreti di Seul ladelhaato con successo undamare-terra. L'annuncio delè stato fatto dai media di Pyongyang, ripresi dall'agenzia suna Yonhap. Lo stesso presidente Kim-un ha visionato il lancio. Il dittatore soddisfatto ha commentato che "i mezzi dibellica delle forze armate della Repubblica Popolare Democratica disono indi". Ilcruise, dopo aver percorso orbite di volo ellittiche e a forma di otto lunghe 1.500 chilometri, restando in volo un periodo compreso tra 7.507 e 7.511 secondi, ha centrato l'obiettivo, ha riferito l'agenzia KCNA. Kim ha anche promesso di continuare gli sforzi per rafforzare l'esercito.