Fisco freno sui blitz in azienda | ispezioni soltanto se motivate Stop ai pieni poteri di Agenzia delle Entrate e Finanza

 Arriva la stretta sulle ispezioni in azienda di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. L?Italia colma così quello che era stato definito un vuoto normativo, messo in evidenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fisco, freno sui blitz in azienda: ispezioni soltanto se motivate. Stop ai "pieni poteri" di Agenzia delle Entrate e Finanza

Verifiche fiscali: arriva l'obbligo di motivazione dopo la condanna della Corte dei diritti dell’uomo; le circostanze e condizioni per accessi e ispezioni andranno sempre messe nero su bianco Vai su X

