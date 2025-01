Quicomo.it - Como, famiglia intossicata dal monossido: genitori in gravi condizioni, figli portati in ospedale

Questa mattina, 26 gennaio 2025, intorno alle 6.30, i vigili del fuoco della sede centrale disono intervenuti per soccorrere unaresidente in via Battista Tettamanti. L'allarme è scattato per una sospetta intossicazione dadi carbonio all'interno di un appartamento.