C’è Posta per Te Giovanni non vuole recuperare il rapporto con la madre e chiude la busta valanga di fischi per lui e la moglie

Lacrime, emozioni, dissapori familiari, tradimenti e anche un po’ di ironia nella terza puntata di C’èper Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera.Ancora una volta il people show più longevo della televisione italiana con le sue ventotto edizioni ha offerto ai suoi fedeli telespettatori un susseguirsi di storie che hanno coinvolto il web, complici anche due ospiti d’eccezione, ovvero la cantante, salita alla ribalta grazie ad Amici, Annalisa Scarrone e il calciatore, attualmente al Milan, Alvaro Morata.A catalizzare l’attenzione degli spettatori e a suscitare maggiori reazioni sia fra il pubblico che a casa è stata la storia di Maria, arrivata in studio accompagnata dal marito Pasquale. La donna scrive a C’èper te per provare a ricucire ilcon suo figlio, con cui non si parla da cinque anni.