Inter-news.it - Behrami: «Inter, gestione fenomenale! Frattesi? Non semplice: un motivo»

L’di Inzaghi risponde al Napoli, vittorioso contro la Juventus, mantenendo il secondo posto a -3 dai partenopei.è rimasto piacevolmente colpito dalladei momenti della squadra di Inzaghi ma anche dall’impatto di. Ecco quanto dichiarato a DAZN dall’ex calciatorePERFETTA – L’di Simone Inzaghi doveva rispondere ai 3 punti del Napoli e lo ha fatto nel miglior modo possibile, ovvero con una vittoria in trasferta, quattro gol e zero subiti. Valonritiene che i nerazzurri abbiano gestito la partita in maniera impeccabile: «Oggi ladei momenti è stata, perché poi ha rallentato il gioco quando doveva e accelerato quando doveva e in maniera intelligente. Partita gestita in maniera davvero da grande squadra, da squadra favorita insieme al Napoli per il titolo».