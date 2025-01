Oasport.it - Australian Open 2025: Siniakova/Townsend vincono una finale durissima contro Hsieh/Ostapenko, è loro il doppio femminile

Katerinae Tayloril torneo diagli, nell’ultimo trofeo assegnato prima che arrivi ladi singolare maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Per il duo ceco-americano un 6-2 6-7(4) 6-3 nei confronti della coppia in tinte Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan)-Lettonia formata da Su-Weie Jelena. Per le vincitrici è il secondo torneo maggiore conquistato assieme dopo Wimbledon 2024: è il decimo Slam per, appunto il secondo per.Primo parziale letteralmente dominato da, che spingono su qualasiasi cosa possa essereproposta da. Già nel primo game arrivano quattro palle break, tutte sventate, ma al sesto tentativo, nel terzo gioco, arriva l’allungo delle teste di serie numero 1, che volano via fin sul 4-1 e poi 5-1.