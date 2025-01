Oasport.it - Alexander Zverev: “Sinner mi ricorda Djokovic, mi ha travolto. Possono squalificarlo? È un ragazzo fantastico”

Leggi su Oasport.it

si è presentato molto deluso alla conferenza stampa che ha fatto seguito alla finale degli Australian Open, persa nettamente contro Jannik: “Credo sia molto difficile fare un discorso in campo dopo aver perso una finale del Grande Slam. Sto facendo tutto il possibile. Sto lavorando duramente come non ho mai fatto. Penso di fare tutte le cose giuste fuori dal campo. Penso di allenarmi nel modo giusto, ma oggi ho perso in tre set. Non voglio chiudere la mia carriera come il miglior giocatore di tutti i tempi che non ha mai vinto un Grande Slam. Continuerò a fare tutto il possibile per sollevare uno di questi trofei“.Il tedesco ha poi proseguito, esaltando il suo avversario e manifestando a parole tutta la propria delusione nell’essere stato nettamente inferiore dal punto di vista tecnico: “Oggi mi ha completamenteda fondo campo.