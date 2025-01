Biccy.it - Valerio Scanu su Rita Pavone: “Poco in comune, con gli altri non c’è una gara alla pari”

è il nome più famoso dell’attuale edizione del cast di Ora O Mai Più, ma nonostante questo si è sempre posizionato ai piani bassi della classifica. Perché? “Non lo so e neanche mi interessa più di tanto“, ha risposto fra le pagine di SuperGuidaTv.su: “in, con glinon c’è una”“Sicuramente io eabbiamo benina parte l’amore per la musica ovviamente. In molti casi però si possono creare delle connessioni buone, a volte ci vuole più tempo altre volte arrivano in modo immediato. Nel nostro caso stiamo lavorando bene insieme e sono soddisfatto“.Laperò non sarebbe, perché molti concorrenti sono stati accoppiati con cantanti più affini a loro. E questo è un dato di fatto. “Ci siamo messi in gioco in vari ambiti anche se riconosco che non sia una“.