Troppo sesso babbuini sull’orlo di una crisi di nervi | ecco cosa sta succedendo

Da che mondo e mondo i maschi alfa suscitano ammirazione e invidia. Loro sono quelli che comandano, i re delle conquiste. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. C’è infatti un lato negativo nell’essere uno stallone alfa forte e potente, almeno se si è un babbuino. Gli studi dimostrano che, nonostante il loro alto rango, i maschi al primo posto nella società deisono anche tra i più stressati. Lo dimostrano gli alti livelli di glucocorticoidi, gli ormoni coinvolti nella risposta di “combatti o fuggi”. Ma il carico di stress dei leader deriva anche da una fonte sorprendente. Nuove ricerche rivelano che non è il tempo che trascorrono a combattere con altri maschi ad aumentare i loro livelli di ormone dello stress. Invece, è lo sforzo che mettono con le loro compagne. A scoprirlo è un nuovo studio suiselvatici in Kenya, condotto da Susan Alberts della Duke University insieme a Catherine Markham della Stony Brook University e al ricercatore senior Laurence Gesquiere della Duke.