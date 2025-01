Liberoquotidiano.it - Trapianto di capelli, effetto collaterale-choc: com'è ridotta la testa dopo l'intervento | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sta facendo il giro del web la storia di Kanah Flex, un coreografo britannico che,essersi sottoposto a undi, ha condiviso su TikTok il curioso - e inquietante -dell': un evidente gonfiore alla, visibilmente deformata. Ma Flex non si è disperato, tanto da spingersi a paragonarsi al celebre personaggio animato Megamind. Nel, diventato virale nel giro di poche ore, Flex ha spiegato con precisione i dettagli della procedura e le ragioni che lo hanno portato a farla: "Per essere onesti, l'attaccatura dei mieiera a posto. Avrei potuto spostarla in avanti, e tutti dicevano che avrei dovuto farlo, ma se l'avessi fatto avrebbero dovuto fare più segni", ha premesso. Ogni segno, ha spiegato il coreografo, corrispondeva a duetrapiantati.