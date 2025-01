Ilnapolista.it - Sfrattato il Club Scherma Napoli un’istituzione sportiva in città

Leggi su Ilnapolista.it

ilinperde un gioiello sportivo dopo quaranta anni di attività. È ilcostretto a chiudere i battenti in quanto laMetropolitana di, proprietaria dei locali dell’Istituto Scolastico di via San Domenico al Corso Europa, affidati in concessione alsportivo fin dal 2010, ha deciso di non rinnovare l’accordo scaduto nel 2020.La storia narra della determinazione di un maestro, Alberto Coltorti, che,dal Cussi mise in cerca di una palestra dove traslocare con la sua società, ilpresieduto dall’argento a squadre di Mosca ’80 Marco Romano. Una caccia durata diversi mesi prima che incontrasse una dirigente scolastica illuminata Maria Rosaria Fiengo, preside dell’I.