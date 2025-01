Romadailynews.it - Roma: nuovo blitz al Quarticciolo, chiusi un bar e un punto scommese

Sono stati, rispettivamente per 5 e 10 giorni, su provvedimento del questore diun bar ed unscommesse in viale Palmiro Togliatti e in piazza Oria al. La polizia ha effettuato unnel quadrante, estendendo i controlli fino a Tor Bella Monaca. Cinque persone sono finite in manette e 26 stranieri, privi di un valido titolo di soggiorno, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per le opportune valutazioni in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Due di questi, fermati ieri mattina a Tor Bella Monaca, sono ora al Centro per il rimpatrio di Bari. Il quinto arrestato, dopo i primi quattro intercettati tra via dei Platani e via dell’Archeologia dagli agenti del distretto Casilino, e’ stato preso di sorpresa, ieri sera, dagli uomini del distretto Prenestino.