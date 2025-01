Lanazione.it - Roma-Montecatini, un match dal sapore di "A". In casa Herons preoccupa l’infermeria piena

Leggi su Lanazione.it

Sporting ClubTerme contro Virtusai tempi d’oro della pallacanestro termale significava sfide da Serie A, significava arene da cinquemila o diecimila posti traboccanti di passione, significava Boni e Niccolai non più compagni di squadra ma avversari, come in quel Bialetti-Burghydella stagione 1993-1994 le cui immagini sono state riproposte in questi giorni dai canali social della Fabo. Trent’anni dopo lo scenario è quello meno accattivante della B nazionale, tuttavia ildi questa sera fra gli "aironi" e la Virtus GVMnon sarà solo l’incontro ravvicinato fra le due formazioni che vorrebbero raccogliere l’eredità di quelle mitiche franchigie, bensì costituisce anche uno snodo importante nel cammino di entrambe: glidi coach Federico Barsotti si aggrappano alla mistica del Palazzetto dello Sport di, impianto in cui quasi un anno fa la formazione rossoblù riportò nella città delle terme un trofeo cestistico dopo tanti anni, per provare ad esorcizzare i demoni di un periodo in cui niente sembra andare per il verso giusto.