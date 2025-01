Quotidiano.net - Preoccupazioni degli imprenditori italiani: dazi di Trump e costi energetici in aumento

Glistanno manifestando una crescente preoccupazione, non solo per gli effetti deleteri che l'introduzione deiimposta dall'amministrazionepotrebbe avere sulle nostre esportazioni, ma soprattutto per l'impennata dei, che rischiano di arrecare un danno economico all'intero sistemaale italiano. LO scrive l'Ufficio studi della Cgia. Se quest'anno il prezzo medio del gas dovesse attestarsi sui 50 euro al MWh, l'Ufficio studi stima un aggravio rispetto l'anno scorso di 14 miliardi di euro. Inoltre, è importante considerare che il combinato disposto di queste due problematiche potrebbe addirittura condurre l'economia italiana verso una fase di stagflazione. Qualora questo scenario dovesse materializzarsi, ci troveremmo di fronte a una situazione particolarmente critica.