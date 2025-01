Oasport.it - Pallamano: Italia-Svizzera, per gli azzurri vale già un piazzamento storico

Il sogno clamoroso di raggiungere i quarti di finale è sfumato, eppure l’ai Mondiali 2025 diha ancora l’opportunità di scrivere una clamorosa pagina di storia.Il tutto passerà dalla partita di quest’oggi, alle ore 15.30, contro la. Parisini e compagni dovranno compiere uno sforzo importante andando oltre la fatica fisica e mentale del match perso contro la Germania cercando di battere gli scorbutici elvetici in un match che varrebbe l’accesso al tabellone dei piazzamenti fra il 9° e il 12° posto: qualcosa di mai successo prima per lana, che come migliorai Mondiali vanta il 18° posto del 1997; unica partecipazione prima di questa al torneo iridato.Attenzione però, perché laci conosce bene. Ci ha già affrontato alla Yellow Cup di Winterthur, qualche settimana venendo superata 31-29 dagli, e ora ha voglia di prendersi qualcosa che sente di meritarsi vista anche la crescita che ha mostrato in questi giorni a Herning.