Palladini carica la Samb | Vietato mollare la presa

"Testa sulle spalle e piedi per terra". Questo l’imprimatur di Ottavioalla suain vista del big match con L’Aquila del Gras Sasso d’Italia. "Ogni domenica - aggiunge il tecnico rossoblù ai microfoni della trasmissione Mondo Calcio su Jant.it - c’è da battagliare e lo sarà anche in terra d’Abruzzo. Oggi le cose vanno bene, ma il campionato è ancora molto lungo e sarà avvincente fino alla fine. Lada domenica in poi non dovrà maila. Nel girone di ritorno si apre un altro torneo. Oltre all’Aquila, come nostra principale antagonista, aggiungerei anche il Teramo formazione forte che possiede valori importanti. Sta a noi continuare sulla strada intra. Abbiamo preparato questa partita senza assilli, allenandoci molto bene. Al Gran Sasso d’Italia dobbiamo scendere in campo con piglio, determinati e sbagliando il meno possibile".