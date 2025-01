Romadailynews.it - Oroscopo di domenica 26 gennaio 2025: le stelle segno per segno

Previsioni astrologiche per affrontare con serenità amore, lavoro e benessere nella giornata di26.La giornata di26invita a rallentare e godere dei momenti di tranquillità. Leoffrono suggerimenti preziosi per amore, lavoro e benessere. Ecco le previsioni dettagliate per ciascunzodiacale.Ariete (21 marzo – 19 aprile)Unadinamica e stimolante. In amore, è il momento ideale per rafforzare il dialogo con il partner o per organizzare una giornata speciale. I single potrebbero fare un incontro interessante in un ambiente informale. Sul lavoro, prendi nota delle idee che emergono oggi: potrebbero essere utili in settimana. Salute in ottima forma, approfitta per fare una passeggiata o una corsa all’aria aperta.Toro (20 aprile – 20 maggio)Giornata all’insegna della riflessione.