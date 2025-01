Ilnapolista.it - Nel calcio si è trasformata anche la “caccia all’autografo”: ora è diventato un business losco (Telegraph)

Ilracconta della giornata trascorsa da Pep Guardiola e il suo Mster City prima del match di campionato contro l’Ipswich Town della settimana scorsa. Hanno alloggiato in un hotel in centro, assaltati dai tifosi che chiedevano disperatamente autografi. Recentemente, Guardiola è stato protagonista di un episodio simile: aveva rimproverato alcuni ragazzini appostati per incontrare i loro idoli: «Non venite più, ormai vi riconosco. Andate a scuola, siete giovani, volete vivere facendo questo?». Ilè cambiatoin questo.L’arte della “” nelsta diventando unIlscrive:Certamente la folla che si è radunata a Ipswich sembrava felice di aspettare Guardiola e la sua squadra, nonostante le temperature quasi gelide. Alcuni erano arrivati già alle 10 del mattino, la maggior parte portando maglie, gadget e foto da farsi firmare.