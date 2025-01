Morte di Jenny il pasticcio dell’alcoltest e le bottiglie vuote in auto | tolta la patente a Massimo e chiesti i domiciliari

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 25 gennaio 2025 –ritirata e sospesa. Ci sono volute due settimane, manon è più libero di andare in giro incon ragazzine né di far del male a loro o ad altri, come invece successo, senza volerlo, con, la 13enne di Lecco morta giovedì scorso, dopo una settimana di coma irreversibile, in seguito a un incidente inall’alba del venerdì prima sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana. A ritirargli lasono stati i carabinieri, a sospendergliela il prefetto. Al volante della Bmw serie 1 su cui viaggiava anchec’era infatti proprio lui,, 22 anni, di Lecco come, che ne ha perso il controllo, terminando la corsa a tutta velocità contro un parapetto in cemento. Un paio di video girati mentre guidava pochi prima dell’incidente lo mostrano correre a oltre 150 all’ora e mostrano pure alcunedi birra e di un amaro superalcolicosul pianale del mezzo: a girarli Michele, 19 anni di Malgrate, il terzo a bordo e proprietario della Bmw che però non guidava perché lui lanon l’ha ancora conseguita, secondo cui sia lui cheerano ubriachi, nonostantesia successivamente risultato negativo agli esami alcolemici svolti più di due ore e mezza dopo lo schianto.