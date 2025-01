Juventusnews24.com - Moggi avvisa: «Juve, mancano i leader. Ha ottimi ragazzini che possono dare spettacolo, ma…»

A TMW, Luciano Moggi ha parlato così verso il big match di oggi tra Napoli e Juventus.

MOGGI SULLA JUVE – «Chi lotta per vincere il campionato è sicuramente il Napoli e non la Juventus. Questo Napoli è maturo per arrivare al traguardo finale. La Juve è in crescita e bisogna aspettare. La squadra è in evoluzione. Deve concretizzarsi in qualcosa di positivo e concreto. Mancano i leader, ha ottimi ragazzini che possono dare spettacolo. Ma ci vuole quel qualcosa in più».