Libia, Siria, Congo. Le mire di Erdogan e il rapporto con l'Ue

Professione mediatore. Al momento è questa una delle aspirazioni su cui il presidente turco Recep Tayyipsta lavorando, consapevole che il ruolo di “tertius” è parecchio ambito. Dopo averlo fatto ine dopo il tentativo più volte provato in Ucraina (in attesa delle evoluzioni in), ecco che le suesi spostano in Africa dove Ankara sarebbe pronta a mediare tra Ruanda esui combattimenti nella regione orientale del, che hanno costretto migliaia di persone a fuggire con sullo sfondo una guerra regionale. Una strategia che, rispetto al passato del post Gheddafi, si intreccia sia con le nuove relazioni avviate con Ue e Italia e sia con l’azione del governo italiano.QuiLa situazione inè complicata, a causa dei passi spediti compiuti dai ribelli dell’M23 (Movimento 23 Marzo) che si stanno avvicinando alla grande città nella parte orientale della Repubblica Democratica del, Goma.