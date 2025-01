Bergamonews.it - Le notizie macro economiche continueranno a muovere i mercati

Si chiude una settimana in cui gli investitori hanno continuato a prendere le misure alla nuova amministrazione americana. Settimana che ha visto i rendimenti del Treasury decennali americani scendere dai massimi del 4.8% grazie agli incoraggianti dati sull’inflazione PCE core. Ma settimana che ha anche visto il meeting di Davos, dove il presidente della BCE, Lagarde, ha chiaramente detto che l’Europa deve prepararsi a rispondere ai possibili dazi e tariffe che imporrà Trump. Per quanto riguarda i tassi di interesse, La Lagarde non ha escluso un taglio da 50 bps, anche se ha ribadito che l’approccio sarà il più graduale possibile, non essendo preoccupata del ritorno dell’inflazione.Sul tema dei dazi USA gli ha fatto eco il presidente della Commissione Europea, Von Der Leyen, dicendo che: “la nostra prima priorità sarà quella di impegnarci tempestivamente, discutere di interessi comuni ed essere pronti a negoziare.