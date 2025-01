Sport.quotidiano.net - Lazio: dominio e gestione perfetta, l'Europa esalta i biancocelesti

Roma 24 gennaio 2025 – Essere forti è così bello che alle volte certe vittorie possono addirittura essere noiose, anche se queste sono di prestigio. Questo è quanto è successo nella serata di giovedì all'Olimpico, quando laha fatto un sol boccone della Real Sociedad battendola per 3-1 in una partita mai realmente in discussione. Una sfida dove i capitolini hanno sbloccato il risultato nelle primissime battute e approfittato dell'errore di Munoz, il quale costa un'ora di inferiorità numerica ai suoi compagni, colpendo fino a mettere in ghiaccio la partita, controllando poi per tutta la seconda parte di gara. Un successo, un, che profuma di primato, perché i, grazie ai risultati sugli altri campi, ora hanno quasi la certezza aritmetica del primo posto, in virtù anche dell'ottima differenza reti accumulata in queste partite vinte.