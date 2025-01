Ilrestodelcarlino.it - L’addio di Natalini all’Ast : "Ho fatto tanto, ne vado fiera. Dispiace per troppe polemiche"

"Nel luglio del 2023, al mio arrivo, avevo trovato un’azienda sanitaria anestetizzata. In un anno e mezzo ho portato un nuovo modo di pensare, di valutare e di decidere. E i risultati si vedono. La sanità picena, ora, ha una marcia in più". Parole di Nicoletta, direttrice generale dell’Ast di Ascoli che, a giorni, lascerà le Marche per un nuovo incarico in Emilia Romagna. Assumerà, infatti, la direzione della Usl di Ferrara e questo, per lei, è il tempo dei bilanci. Dottoressa, come è stato questo periodo? "Molto intenso. E positivo. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista. Hodavveroper rilanciare la sanità ascolana e ne. Ci sono stati miglioramenti sia per quanto riguarda i numeri delle prestazioni che la qualità delle stesse. Ora va valorizzato il frutto di questo lavoro.