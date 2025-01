Zonawrestling.net - Impact 23.01.2025 We’ve always believed

Si fa la storia questa sera, perché dopo otto anni la TNA torna in LIVE con un nuovo episodio del suo principale show settimanale!Ad aprire la puntata è il nuovo campione del Mondo della compagnia, Joe Hendry.Soddisfatto, ma soprattutto felice di aver vissuto il più grande successo della sua carriera la scorsa domenica in quel di TNA Genesis.Ringraziamenti per il pubblico e le classiche parole del nuovo campione beniamino del pubblico interrotte però dal DOA della compagnia, Santino Marella.Il “Milan Miracle” ha pronta una sfida per Joe proprio nel main event di questa sera, la prima difesa titolata per un campione che ha detto di farsi trovare sempre pronto. e allora quale migliore occasione se non sfidare l’Alwayz Ready per eccellenza, Matt Cardona?!Sfida ufficiale e intanto prosegue la puntata.