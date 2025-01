Agi.it - Empoli-Bologna 1-1, a Colombo risponde Dominguez

AGI - Due lampi in un dominio bolognese sterile quanto le percentuali di possesso palla.anticipa la difesa felsinea,manda in visibilio i 2500 cuori rossoblù ancora estasiati dalla Champions. In mezzo tanto equilibrio e poca lucidità dei ragazzi di Italiano nel servire gli attaccanti fino alla fine. Primo tempo contrassegnato da un pressing feroce dell'che bracca il. Si comincia con un passaggio di Moro per Lucumi (3'), Vasquez è pronto a respingere la minaccia. Poi le due squadre si studiano, al 21' Beukema chiude Gyasi, ma al 24' Fazzini scende, scarica per Pezzella che crossa per il tocco vincente disul primo palo. Il Var conferma mentre Skorupski si fa curare per la botta presa.reclama un rigore, la partita s'incattivisce, un fallo gratuito di Grassi fa accendere un principio di rissa sedato a fatica da La Penna.