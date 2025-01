Ilnapolista.it - Dove c’è Lukaku, c’è gol. Napoli adulto. Ora De Laurentiis sia all’altezza di Conte

c’è, c’è gol.. Ora DesiadiVittoria da grande squadra. Da formazione consapevole. Adulta. Ilbatte 2-1 la Juventus. Lo fa in rimonta (aveva rimontato anche contro l’Atalanta) e infligge alla Juve di Giuntoli e Thiago Motta la prima sconfitta in Serie A. Farebbero bene i tifosi bianconeri a riflettere sul suicidio tecnico che Elkann e soci hanno avviato cacciando Allegri e affidandosi a Giuntoli. Eutanasia di una squadra.Ma passiamo al. Dinon sappiamo più che cosa dire. Ilha vinto senza Buongiorno. Senza Olivera. E senza Kvaratskhelia fin qui non sostituito. Sono state due partite in una. La Juve ha giocato un ottimo primo tempo, sempre pronta a ripartire che è la migliore caratteristica di questa squadra.