COSì IN CAMPO Arbitra Santoro Fischio d’inizio alle ore 15

Juve Stabia - Carrarese JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini, Buglio, Leone, Rocchetti; Piscopo, Maistro; Adorante. A disp. Signorini, Matosevic, Floriani, Meli, Morachioli, Mosti, Pierobon, Quaranta, Sgarbi, Baldi. All. Tarantino. CARRARESE (3-5-2): Chiorra; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi, Cerri. A disp. Mazzi, Ferrara, Oliana, Bouah, Melegoni, Capezzi, Maressa, Belloni, Palmieri, Cherubini, Finotto. All. Calabro. Arbitro:di Messina; assistenti Trinchieri di Milano e Scarpa di Collegno; quarto ufficiale Gavini di Aprilia; Var Ghersini di Genova; Avar Rutella di Enna. CASTELLAMMARE DI STABIA – Oltreassenze degli infortunati Fortini e Andreoni e a quella degli squalificati Candellone e Petrazzuolo, la Juve Stabia deve mettere in conto oggi allo stadio Romeo Menti (ore 15) anche l’addio del difensore Folino, ex Carrarese e punto di forza della squadra, che proprio ieri è stato ceduto alla Cremonese.