Puntomagazine.it - Avellino: Decide il suicidio – Intervengono prontamente i Carabinieri e il personale del 118

Leggi su Puntomagazine.it

“Intervento tempestivo deie del 118 salva la vita di un uomo in difficoltà emotiva: il ruolo fondamentale della comunità e delle forze dell’ordine nella prevenzione del disagio”.Era tutto pronto, anche il biglietto manoscritto che sarebbe stato il preludio di una tragica decisione.È quanto accaduto ieri sera in un comune alle porte di, dove un 56enne ha manifestato chiaramente la sua volontà di togliersi la vita.Fortunatamente un cittadino, notando una persona con un taglierino in mano nella pubblica via, ha subito intuito cosa stava succedendo, ed ha contattato il “112“, chiedendo l’intervento di una pattuglia.Icon ildel “118” sono intervenuti con prontezza, evitando che l’uomo, che aveva già scritto un biglietto di addio nel quale riassumeva uno stato di profondo disagio emotivo, facesse un insano gesto.