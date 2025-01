.com - Annunci su Threads: i primi test in Giappone e Stati Uniti

Arrivano glisu, l’app di Meta nata per offrire una nuova esperienza social, è pronta al cambiamento.Nonostante non abbia ancora raggiunto l’ambizioso traguardo di un miliardo di utenti, la piattaforma ha già toccato i 300 milioni di utenti attivi mensili, segno di una crescita costante.Questo ha spinto Meta a introdurre gli, avviandoiniziali con un gruppo selezionato di utenti e marchi neglie in.Come Pianificare i post su: la nuova funzione per gli utentiMeta introduce glisu: cosa cambia per utenti e aziende?Meta aveva inizialmente dichiarato che avrebbe aspettato di raggiungere il miliardo di utenti suprima di lanciare gli. Tuttavia, già dall’agosto scorso, eranoavviformati pubblicitari durante iinterni.