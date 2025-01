Thesocialpost.it - Venti forti e alluvioni, è in arrivo una tempesta: le previsioni per i prossimi giorni

C’è grande apprensione in Europa a causa dellaEowyn, che ha colpito la costa occidentale dell’Irlanda conche raggiungono intensità uragane, come riportato da 3B Meteo, con punte di 200 km/h. Finora, il record di velocità è stato registrato a Mace Head, con 184 km/h. Questasi configura come una delle più violente mai registrate nel Paese, accompagnata da condizioni meteorologiche estreme, tra cui nevicate e piogge intense. La potenza di Eowyn ha attirato l’attenzione della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), che ha inviato un team di cacciatori di uragani in Irlanda per raccogliere dati meteorologici fondamentali. Eowyn è classificata tra i ‘cicloni bomba’.Leggi anche: Salvini come Trump, vuole l’Italia fuori dall’Oms: “Centro di potere sovranazionale che va a braccetto con le multinazionali del farmaco”La ciclogenesi esplosiva è un fenomeno che si verifica quando una depressione atmosferica si intensifica rapidamente, con una diminuzione della pressione centrale di almeno 24 hPa in 24 ore, come spiegato da 3B Meteo.