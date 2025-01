Ilfattoquotidiano.it - Trump sulla morte di Jfk: “Ora tutto sarà rivelato”. Il nipote: “Teorie del complotto? Il presidente strumentalizza mio nonno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel corso dei decenni, ledeldi Jfk si sono moltiplicate: dalla pista sovietica fino al coinvolgimento della mafia e al ruolo della Cia, di cui peraltro Kennedy Jr, designato segretario alla Sanità dal nuovo, si è detto in passato convinto, ritenendo che sia stata cruciale anche nell’assassinio di suo padre Robert. E ora Donaldordina che vengano declassificati e pubblicati i dossier sugli omicidi dei due fratelli e del leader dei diritti civili Martin Luther King. Madecisione è intervenuto il rampollo di casa Kennedy, Jack Schlossberg, che lo ha accusato di utilizzare suoJohn Fitzgerald come “strumento politico”. Il 32ennedel 35°si è scagliato contro la decisione dicon un post su X. “delJfk – La verità è molto più triste del mito – una tragedia che non doveva accadere”, ha scritto Schlossberg.